Картины известной советской художницы нашли на помойке в Долгопрудном

Жительница подмосковного Долгопрудного Елена Стариковская увидела у помойки стопку картин и не смогла пройти мимо. Оказалось, что работы принадлежали кисти советской художницы Светланы Ковальской. Она была женой иллюстратора Леонида Владимирского, нарисовавшего Буратино.

Картины заметили у мусорных баков в одном из дворов Долгопрудного 25 ноября. В этот день Стариковская вышла на прогулку с ребенком и наткнулась на холсты. Так как женщина сама пишет картины и является членом «Союза журналистов», распознать руку мастера не составило никакого труда.

«Ну я сама художник профессиональный, я тоже работаю на больших холстах. Я знаю, во-первых, какой это труд, сколько это стоит, я имею ввиду стоят эти подрамники и холсты, и просто у меня первый порыв был вытащить их оттуда и спасти», — рассказала «360» Стариковская.

По ее словам, она давно знала, что в доме живет художник. Понять принадлежность работ помогли подписанные портреты иллюстратора Леонида Владимирского, создавшего образ Буратино.

«Я увидела портреты седого мужчина, а это как раз Владимирский, я же знаю, как он выглядит. У него такая была борода седая, как Дедушка Мороз, прямо такой величественный образ. И я увидела вот эти портреты, потом был портрет, где нарисован Буратино Владимирского и написано: портрет иллюстратора Владимирского, художница там — Светлана Ковальская», — отметила художница.

Источник фото: Елена Стариковская

Вытащить картины из мусорных баков женщине помогли две местные жительницы. Они сразу же забрали себе 10 холстов. Сама Стариковская позвонила главе ТСЖ, чтобы тот прислал рабочих. Совместными усилиями удалось достать картины, которые затем на грузовом такси отправили в детскую художественную школу «Феникс». В этой студии работает Стариковская.

«Мы их раздаем. Тоже понимаете, мы все художники, у нас тоже все холсты, там и детские работы и наши холсты — тяжело. Если был бы дворец, я бы оставила их себе конечно. <…> Вчера много приезжало народа, вчера забрали, школы забрали дружественные, вот здесь вот у нас в городе», — рассказала она.

Художница отметила, что раньше видела Владимирского, которого сейчас уже нет в живых. Картины отнес на помойку сын супружеской пары. Женщина предположила, что Ковальская могла скончаться, так как она вряд ли позволила так распорядиться со всеми работами. Несколько недель назад советскую художницу забрали в больницу.

Сейчас у Стариковской осталось только несколько картин художницы. Все остальные уже нашли новых владельцев.