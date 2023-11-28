Подмосковье 28 ноября 2023, 16:33 Картины братьев Маковских из собрания 12 музеев России представят на выставке в Серпухове Маковский Константин Егорович (1839-1915). "Портрет девушки". Серпуховский историко-художественный музей / Министерство культуры и туризма МО

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В Серпуховском историко-художественном музее откроется выставка «Братья Маковские. Константин и Владимир» 20 декабря. Экспозиция будет включать в себя 87 работ из собрания 12 музеев России. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московский области.

«Вслед за запуском Звенигородского манежа и презентации там выставки Левитана и его круга в октябре этого года, мы представляем еще одну площадку — Каретный сарай в Серпухове», — рассказал министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов.

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Экспозиционные стены выполнят в форме книжных страниц, а книжные закладки станут одним из базовых элементов графики. Выставку разделят на работы Владимира и Константина. Работы будут представлены до 19 мая следующего года.

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