Жители и гости Подмосковья могут ознакомиться с обширной исторической экспозицией Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника. В ней представлено множество картин. В том числе полотно «Архимандрит Дионисий (Зобниновский) вручает грамоту воину», созданное академиком живописи М. И. Скотти.

На полотне изображен преподобный Дионисий, который был славен своим чутким отношением к людям. Он помогал беднякам, обездоленным и заболевшим, которые толпами бродили вокруг монастыря. Силами Дионисия были построены приюты для бедных, им предоставили обувь, одежду и еду.

По сюжету картины Дионисий вручает монастырскому воину грамоту с призывом вступать в народное ополчение. Оно созывалось, чтобы освободить Москву в 1612 году. В честь тех событий в России 4 ноября отмечается День народного единства.

Живописец во время работы над картиной интересовался историей Дионисия, изучал древнерусские источники о нем. Образ на полотне вышел одухотворенным и тревожащимся о своей Родине и о людях.

Автор картины — Михаил Иванович Скотти, исторический и портретный живописец, итальянец по происхождению. Он родился в Санкт-Петербурге в 1812 году. Скотти прошел обучение в Академии художеств, уже в студенческие годы его отмечали различными наградами. После окончания вуза художник уехал в Италию.

В 1850–1851 годах Скотти создал триптих «1613 год», посвященный периоду Смутного времени. После революции картины разошлись по разным коллекциям. Одна отправилась в Нижний Новгород, вторая — в Третьяковскую галерею. Третья картина до сих пор хранится в Сергиевом Посаде.