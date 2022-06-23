Картину «Родина-мать зовет» выложили из 10 тысяч свечей в Звездном городке 22 июня

В Звездном городке 22 июня прошли мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби. В округе выложили картину «Родина-мать зовет» размером 25 на 10 метров из 10,5 тысячи свечей.

Источник фото: телеканал «360»

На митинге, посвященном Дню памяти и скорби, волонтеры Победы напомнили всем, как начиналась Великая Отечественная. Постановка никого не оставила равнодушным. Даже тех, на чью юность пришлись непростые испытания.

«Мне тогда было 7 лет. Война для меня — это, во-первых, святое явление, потому что многие люди, жители Прокопьевска, где я жил тогда, Кузбасс, отдали свои жизни для того, что бы мы жили свободно», — сказал летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Борис Волынов.

Источник фото: телеканал «360»

У мемориала Победы гости и жители Звездного городка почтили память тех, кто не вернулся с полей сражений, они возложили венки и цветы.

«Об этом нужно всегда помнить и знать, так как история не терпит сослагательного наклонения. Наш народ — это великий народ, многострадальный народ. Но, как известно, кто к нам с мечом придет, понимаете. Поэтому нужно помнить, знать и гордиться», — сказал глава г. о. Звездный городок Алексей Викторенко.

Источник фото: телеканал «360»

К памятному мероприятию, посвященному 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны в Звездном городке, начали готовиться заранее. Еще накануне вечером у Дома космонавтов волонтеры выкладывали свечи, чтобы создать инсталляцию «Родина-мать зовет». Над созданием картины трудились более 50 добровольцев в течение всего дня.