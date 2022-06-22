Картину из 4000 свечей выложили на границе Одинцова и Красногорска в День памяти и скорби

«Свечу памяти» провели на границе Одинцовского и Красногорского городских округов. В ночь с 21 на 22 июня активисты выложили картину из 4000 свечей.

Ранним утром 81 год назад началась Великая Отечественная война. В память о страшных событиях на границе двух городских округов состоялась «Свеча памяти». На одном берегу Москвы-реки волонтеры собрали образ не вернувшегося с фронта солдата, а на другом — белых журавлей. Инсталляции объединила «дорога памяти», протянувшаяся через мост. Главы округов прибыли на мероприятие, чтобы почтить память павших.

«Для меня очень важно, что эта инициатива по акции пошла от самой молодёжи. Ребята из Красногорска и Одинцова собрались, определили формат, опередили количество участников, взяли на себя всю организационную работу», — рассказал глава Одинцова Андрей Иванов.

Акция прошла и в других городских округах Подмосковья.