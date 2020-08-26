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    26 августа 2020, 15:37

    Антарктида в кармане. Серию карт «Стрелка» с пингвинами выпустят в Подмосковье к 200-летию открытия континента

    Анастасия Аброськина , Андрей Зуев

    Лимитированную серию карты «Стрелка» для учащихся выпустят к началу осени в Подмосковье. Новый дизайн посвятят 200-летию открытия Антарктиды. Символично изобразят пингвинов и ледяные пейзажи. Тираж карт — 22 тысячи экземпляров.
    Антарктида в кармане. Серию карт «Стрелка» с пингвинами выпустят в Подмосковье к 200-летию открытия континента

    Указом президента 2020-й объявили годом Антарктиды. Открыли континент российские мореплаватели Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев. Это произошло в 1820 году во время экспедиции на шлюпах «Восток» и «Мирный».

    Именно они прошли вокруг неизведанного материка и доказали существование шестого континента — современной Антарктиды.

    Новые карты можно будет приобрести в 17 офисах МФЦ. Об этом рассказал заместитель министра транспорта региона Святослав Иванов.

    Транспортная карта „Стрелка“ является одним из символов Подмосковья. Все знают, что с ее помощью можно комфортно передвигаться по всему региону на любом виде общественного транспорта

    Святослав Иванов.

    Новые карты «Учащегося» или «Учащегося сельской местности» будут доступны с 31 августа. Их удастся получить после подачи заявки на портале госуслуг Подмосковья.

    Юбилей открытия Антарктиды — важная историческая дата. Это отметил генеральный директор компании «Расчетные решения» Михаил Казаков.

    Открытие и исследование этого континента — безусловное идейное и научное наследие для подрастающего поколения. Такие достижения помогают не только расширять знания о мире, но и служат для детей стимулом к реализации инновационных проектов

    Михаил Казаков.

    По ученической карте «Стрелка» действуют тарифы, помогающие школьникам или студентам существенно экономить. Следить за историей поездок и балансом удобно в личном кабинете на сайте strelkacard.ru и в мобильном приложении «Стрелка».

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