Указом президента 2020-й объявили годом Антарктиды. Открыли континент российские мореплаватели Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев. Это произошло в 1820 году во время экспедиции на шлюпах «Восток» и «Мирный».

Именно они прошли вокруг неизведанного материка и доказали существование шестого континента — современной Антарктиды.

Новые карты можно будет приобрести в 17 офисах МФЦ. Об этом рассказал заместитель министра транспорта региона Святослав Иванов.

Транспортная карта „Стрелка“ является одним из символов Подмосковья. Все знают, что с ее помощью можно комфортно передвигаться по всему региону на любом виде общественного транспорта Святослав Иванов.

Новые карты «Учащегося» или «Учащегося сельской местности» будут доступны с 31 августа. Их удастся получить после подачи заявки на портале госуслуг Подмосковья.

Юбилей открытия Антарктиды — важная историческая дата. Это отметил генеральный директор компании «Расчетные решения» Михаил Казаков.

Открытие и исследование этого континента — безусловное идейное и научное наследие для подрастающего поколения. Такие достижения помогают не только расширять знания о мире, но и служат для детей стимулом к реализации инновационных проектов Михаил Казаков.

По ученической карте «Стрелка» действуют тарифы, помогающие школьникам или студентам существенно экономить. Следить за историей поездок и балансом удобно в личном кабинете на сайте strelkacard.ru и в мобильном приложении «Стрелка».