Подмосковье 28 декабря 2023, 14:17 Карта елочных базаров в Подмосковье стала доступна онлайн Unsplash

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Елочные базары заработали в Подмосковье в декабре. Теперь точки продажи можно найти на онлайн-карте.

«На интерактивной карте отмечены официальные точки елочных базаров в регионе. Она помогает быстро и комфортно найти площадку, где жители могут приобрести главное новогоднее украшение», — прокомментировала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

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Напомним, портал «МОй АПК» — это персональный гид в сфере сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Там размещена информация о доступных сервисах и услугах для производителей сельхозпродукции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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