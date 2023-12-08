Подмосковье 08 декабря 2023, 14:34 Карнавальный забег для взрослых и детей пройдет в Королеве Министерство культуры и туризма МО

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Костюмированный забег Space Carnival-2023 состоится в городском парке Королева 10 декабря. О мероприятии рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Министерство культуры и туризма МО Министерство культуры и туризма МО Министерство культуры и туризма МО Министерство культуры и туризма МО Министерство культуры и туризма МО Министерство культуры и туризма МО

Детям и взрослым нужно проявить фантазию в создании своего уникального карнавального образа. Дистанции — на выбор.

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Во время мероприятия для участников будут работать теплые раздевалки, камеры хранения, пункты питания с горячим чаем. В программе музыка, ведущие и волонтеры.

Мероприятие проводится при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Участие в забегах платное. Необходима регистрация на сайте.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru уже есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

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