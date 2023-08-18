Подмосковье 18 августа 2023, 08:32 Каркас здания новой школы построили в деревне Голубое под Солнечногорском пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Строительство самой большой школы Солнечногорска на 1375 мест ведется в деревне Голубое. Готовность объекта достигла 33%. Рабочие уже возвели каркас здания.

Концерн «Крост» достроит новую школу к 1 сентября 2024 года. Сейчас специалисты начали монтаж фасадных стеновых панелей. Также с начала августа приступили к устройству внутренних инженерных сетей и кровли, установке дверей и окон.

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«Деревня Голубое активно растет, и большая современная школа здесь очень нужна. В настоящее время подрядчик выполняет все работы своевременно, в графике. По окончании строительства здесь также проведут дополнительное озеленение», — отметил заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.

В четырехэтажном здании расположатся учебные классы, лаборатории, актовый зал, столовая и библиотека. Рядом построят стадион с легкоатлетическим сектором, игровые и спортивные площадки.

Новое учреждение позволит разгрузить Андреевскую школу. Учиться там смогут 1375 детей, в том числе из жилых комплексов «Зеленоградский» и «Мелодия Леса». При это 500 мест будет отведено под начальные классы и 875 — под средние и старшие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что 30 новых школ откроются в регионе к осени.

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