Каркас подземного перехода начали устанавливать на Октябрьском проспекте в Люберцах | 360°

Подмосковье 19 октября 2022, 22:07 Каркас подземного перехода начали устанавливать на Октябрьском проспекте в Люберцах

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В Люберцах проходит реконструкция Октябрьского проспекта. В данный момент здесь приступили к армированию подземного перехода на пересечении с улицей Красной.

Реконструкцию объекта начали по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Работа ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В Минтрансе Подмосковья отмечают, что появление на участке подземного перехода увеличит пропускную способность Октябрьского проспекта на 35%. Кроме того, на 20 — 30 минут сократится время проезда по автодороге.

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«В конце текущего месяца начнется бетонирование тоннельной части. Также ведется устройство двух лестничных сходов. Всего планируется оборудовать четыре закрытых лестничных схода, которые обеспечат жителям доступ на четную и нечетную стороны Октябрьского проспекта и на улицу Красную. Для маломобильных граждан предусмотрено устройство подъемной платформы наклонного типа. Общая длина нового подземного перехода составит более 63 метров, ширина и высота — свыше четырех метров», — сообщил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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На участке реконструкции параллельно идет установка новой ливневой канализации, переоборудование инженерных коммуникаций, укладка асфальта и тротуарной плитки на пешеходных зонах.

Участок реконструкции протянулся от пересечения улицы Власова и Октябрьского проспекта до железнодорожных путей рядом с поворотом на улицу Волковскую.

Проект также предусматривает увеличение числа полос движения с четырех до восьми. Для безопасности дорожного движения на этом участке построят два подземных пешеходных перехода, установят светофоры и остановки.