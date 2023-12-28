Подмосковье 28 декабря 2023, 12:36 Карину Черевань из Подмосковья признали лучшей спортсменкой России в неолимпийских дисциплинах личный архив Карины Черевань

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Олимпийский комитет России признал подмосковную спортсменку Карину Черевань лучшей в России в неолимпийских видах спорта. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

«Стать лауреатом премии для меня огромная честь. Хочу поблагодарить моего тренера и родителей за поддержку», — заявила Черевань.

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Карина является мастером спорта России международного класса по самбо. Она занимала первые места в чемпионате мира по самбо в 2022 году, неоднократно становилась лидером первенств и Кубка Европы, чемпионата России, имеет в своей копилке достижений Кубок президента Республики Татарстан и Кубка президента Республики Беларусь.

Черевань тренируется в СШОР в Можайске под руководством Валерия Нагулина и Алексея Павлова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

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