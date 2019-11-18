Кардиостимуляторы нового поколения начали устанавливать пациентам в МОНИКИ

Аритмологи Московского областного научно-исследовательского клинического института теперь следят за своими бывшими пациентами через компьютеры и смартфоны. Для этого больным вживляют новые кардиостимуляторы, которые передают все данные о здоровье через интернет и главное — помогают пережить ожидание пересадки сердца.

Его сердце уже бьется без сбоев. Несколько минут назад 50-летнему пациенту МОНИКИ бесплатно установили кардиовертер-дефибрилятор. Проще говоря, усовершенствованный кардиостимулятор. Старый барахлил, сердце сильно увеличено — что тоже не предвещало ничего хорошего. Теперь волноваться не о чем.

Еще один пациент — Сергей Разенков — тоже вчера был на установке кардиостимулятора. И уже передвигается. Три года мужчина мучался от нарушений ритма сердца, но до больницы дошел, когда стало невыносимо.

Через пару дней у Сергея — выписка. Сердце работает как часы, пропало головокружение. Теперь им займутся кардиологи из родного Домодедова. Если неожиданно станет плохо, умный гаджет сам об этом оповестит врачей через интернет.

Источник фото: телеканал «360»

Сам стимулятор — нелегкий — из-за «умной» начинки, и недешевый — стоит почти миллион рублей, но для пациентов все бесплатно. До Нового года есть 50 квот для страдающих нарушениями ритма сердца.

«Сложные нарушения работы ритма сердца у больного мы током высокой чистоты прижигаем и больной на столе становится здоровым», — рассказывает заведующий отделением аритмологии МОНИКИ Роланд Бения.

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Пациенты поступают сюда из центральных районных больниц. Сначала на обследование, потом врачи решают: госпитализировать или нет. Ольге обследование не понадобилось. Нервная работа на пенсии привела к остановке сердца — женщину моментально прооперировали.

Врачи за пациентов тоже покойны. Аритмологи и кардиологи МОНИКИ выезжают в районы Подмосковья сами, чтобы убедиться, что все, кому нужна помощь, попадут к ним в отделение.

«Если где-то имеется пациент, который нуждается в экстренной консультации для решения вопроса о тактике ведения, мы выезжаем, оказываем консультацию для дальнейшего перевода и лечения у нас», — сказал аритмолог МОНИКИ Леонид Гулиа.

Мария Курбанова — уже третий год с кардиостимулятором. Сегодня аритмолог МОНИКИ перенастраивает ей умный гаджет под сердцем.

«Никаких ошибок в его работе не выявлено, поэтому с учетом срока оставшейся службы — около трех лет, рекомендуем плановую проверку через год», — сказал аритмолог МОНИКИ Леонид Гулиа.

Процедура проходит в больнице в Химках. Когда-то здесь женщине выписали направление в МОНИКИ. Она вернется туда только на переустановку гаджета. Сергею тоже предстоит в дальнейшем возвращаться в клинический институт, но еще нескоро. После установки кардиостимулятора самочувствие зависит только от образа жизни пациента, уверяют специалисты.