Подмосковье 28 июня 2023, 10:41 Кардиопульт помог скорой помощи Подмосковья дистанционно получить свыше 500 тысяч консультаций Пресс-служба Минздрава МО

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Кардиопульт работает на Московской областной станции скорой помощи. С его помощью врачи провели свыше 500 тысяч консультаций за все время работы центра.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, благодаря консультационному центру бригады скорой могут передавать ЭКГ пациента сразу кардиологу. Специалист дистанционно расшифровывает ее и оценивает состояние больного, после чего бригада принимает решение о госпитализации. Это особенно важно для пациентов с подозрением на инфаркт.

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«За время работы кардиопульта врачи-кардиологи провели свыше 531,4 тысячи консультаций. В трех процентах случаев у пациентов была выявлена острая сердечная патология, и они были госпитализированы в региональные сосудистые центры Подмосковья», — сказала она.

Работа кардиопульта возможна благодаря закупке новых электрокардиографов с функцией дистанционной передачи. Сейчас ими оснащены все бригады скорой помощи Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о завершении строительства детского госпиталя в Красногорске весной 2024 года. Там откроют 28 профильных отделений по всем самым востребованным направлениям.

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