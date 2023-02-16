Подмосковье 16 февраля 2023, 17:26 Кардиологи из Подмосковья дистанционно расшифровали почти 350 тысяч ЭКГ

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Кардиопульт заработал на подмосковной станции скорой помощи в 2021 году. За это время он провел почти 350 тысяч консультаций. Об этом сообщила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.

Врачи-кардиологи дистанционно расшифровывают ЭКГ во время выезда бригады и оценивают его. За время работы кардиопульта острую патологию выявили только в 9% случаев. Таких пациентов госпитализировали в сосудистые центры.

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«Во время выезда к пациенту с подозрением на сердечно-сосудистую патологию бригаде часто приходится выполнять ЭКГ. Врачи кардиопульта помогают медикам на вызове удостовериться в правильности постановки диагноз», — отметила Светлана Стригункова.

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Работа кардиопульта стала возможной благодаря закупке новых электрокардиографов с функцией дистанционной передачи. Ими оснастили все бригады скорой помощи Подмосковья. За последние два года станция получила 858 таких аппаратов.

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