Врач из Подмосковья напомнил, как снизить риск инфаркта | 360°

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Врач из Подмосковья напомнил, как снизить риск инфаркта

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Всемирный день сердца отмечают 29 сентября. В честь праздника кардиолог МОНИКИ Надежда Козминская напомнила, как снизить риск появления инфаркта.

Врач рассказала, что для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний важно придерживаться здорового образа жизни, в том числе отказаться от курения. Она отметила, что на здоровье положительно влияет здоровое питание, богатое витаминами и клетчаткой. Также кардиолог порекомендовала снизить потребление соли.

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Для поддержания здоровья важно питаться дробно — маленькими порциями по пять-шесть раз в день, а также сократить количество потребляемых животных жиров и мучного.

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«Стараться потреблять менее жирное мясо, а вот блюда из рыбы, напротив, выбирать наиболее жирных сортов. Употреблять мясо и рыбу лучше в запеченном или вареном виде. Следует включить в рацион оливковое масло, овощи и фрукты по 300-400 граммов в день, бобовые, чернослив и курагу», — сказала Надежда Козминская.

Предотвратить инфаркт также помогут регулярные занятия спортом — от 30 минут в день. Особенно полезны плавание, ходьба и бег.

Для профилактики следует регулярно проходить профосмотр, советует врач. Это позволит выявить проблемы в зачатке. Записаться на диспансеризацию можно через «Госуслуги» или по номеру 122.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал округа Подмосковья, где строят новые поликлиники. Он выразил надежду, что работы завершат до конца года.

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