Подмосковье 23 июня 2023, 11:19 Кардиолог и эндокринолог Коломенской больницы совершили более 100 выездных приемов в июне Коломенская областная больница

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Кардиолог и эндокринолог Коломенской больницы в июне проконсультировали около 100 пациентов в отдаленных селах. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.

«Это очень удобно, когда узкопрофильные специалисты приезжают в сельские медучреждения и принимают наших пациентов. Часто это люди пожилые, маломобильные, имеющие сразу несколько серьезных заболеваний — и сердечно-сосудистой системы, и сахарный диабет», — рассказала эндокринолог Ольга Сизова.

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Врачи будут проводить выездные консультации и в июле. В первую очередь на приемы приглашают пациентов, состоящих на диспансерном учете, но долгое время не посещавших доктора, а также пациенты, которым требуется уточнение диагноза или коррекция терапии.

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