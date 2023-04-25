Подмосковье 25 апреля 2023, 19:26 Кардиохирургию Подмосковья обеспечили всем необходимым оборудованием

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Пройти профобследование сердечно-сосудистой системы можно бесплатно в поликлиниках Подмосковья — об этом в эфире «Область перемен» рассказала главный внештатный кардиолог Минздрава Московской области Мария Глезер. Другие гости программы — Екатерина Паснова и Мария Кондратович — объяснили, как устроена реабилитация детей в регионе и сообщили о предстоящем семейном параде.

Бесплатное обследование сердца и сосудов

В подмосковных поликлиниках можно бесплатно пройти профобследование сердечно-сосудистой системы. Самым распространенным недугом является артериальная гипертония. Чтобы предотвратить заболевание, необходимо контролировать давление и чаще проходить медосмотры. Если кардиолог заподозрит у пациента сердечные патологии, то в обязательном порядке назначит дополнительные обследования. Отмечается, что оборудование кардиохирургии является по большей части импортным, однако, на данный момент подмосковная медицина не испытывает проблемы с материалами из-за санкций.

«О здоровье сердца надо задумываться с самого рождения. А вообще с 18 люди проходят диспансеризацию, и в процессе чаще всего устанавливают, все хорошо или не очень. Большая проблема — люди не очень понимают симптоматику, думают что все пройдет, а на самом деле теряют время, когда вовремя не идут к врачу», — подчеркнула Глезер.

Восстановление детей

После некоторых заболеваний детям может потребоваться реабилитация. Восстановительное лечение, особенно после травм, зачастую не обходится без специального оборудования. Сейчас детские реабилитационные отделения Московской области обладают всеми необходимыми аппаратами и техникой. Отмечается, что самыми частыми патологиями, требующими медицинской реабилитации у детей, являются травмы и заболевания костно-мышечного аппарата.

«Самое большое количество заболеваний, которые требуют восстановительного лечения — это все острые заболевания: ОРВИ, бронхит, пневмония. В этой ситуации реабилитация может начинаться в поликлинике и назначаться лечащим врачом, который может дать курс каких-то занятий после острого заболевания», — отметила главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации Минздрава Подмосковья Екатерина Паснова.

Время вместе с семьей

Областной парад «Семья. Мир. Май» пройдет 1 мая в 40 округах Подмосковья. Для участников подготовили насыщенную программу праздничного дня.

«Принять участие в параде могут все без исключения. Любая семья 1 мая может выйти в свет и вместе с колонной красиво пройти до мест, в которых организованы семейные развлечения. Это в принципе в России первый такой парад, Подмосковью не привыкать быть законодателями тех или иных мод», — заявила председатель Комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты Московской области Марина Кондратович.

Проблемы многодетных семей всегда остаются в центре внимания в Подмосковье. Так, в Общественной палате Московской области обсуждают возможность компенсационной выплаты за земельный участок для многодетных семей.