Каратисты из Подмосковья завоевали 30 медалей на соревнованиях в Калининграде | 360°

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22 сентября 2022, 18:42

Каратисты из Подмосковья завоевали 30 медалей на соревнованиях в Калининграде

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Всероссийские соревнования по каратэ «Baltic open» завершились в Калининграде. В янтарную столицу России съехались представители 25 регионов страны.

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Сборная Подмосковья заняла второе место в общекомандном зачете, показав достойные выступления. Спортсмены привезли восемь золотых, девять серебряных и 13 бронзовых медалей.

Первые места в своих возрастных и весовых категориях заняли Полина Куликова, Руслан Нуралиев, Григорий Баклушин, Всеволод Смотров, Полина Лаврова, Анастасия Бабенко, Иван Старостин и Сергей Ященко.

Также на «Baltic open» состоялись соревнования в дисциплине пара-каратэ — это тот же спорт, адаптированный для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Здесь жители Подмосковные также завоевали медали. Победителями стали Виктория Веденеева и Артем Галкин. На второй ступени пьедестала Антон Сосенков и Егор Рослов. Третье место в своей категории у Екатерины Загорской.

Спортсмены

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