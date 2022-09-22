Каратисты из Подмосковья завоевали 30 медалей на соревнованиях в Калининграде | 360°

Подмосковье 22 сентября 2022, 18:42 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Каратисты из Подмосковья завоевали 30 медалей на соревнованиях в Калининграде

Читать 360tv в

Всероссийские соревнования по каратэ «Baltic open» завершились в Калининграде. В янтарную столицу России съехались представители 25 регионов страны.

Реклама

Сборная Подмосковья заняла второе место в общекомандном зачете, показав достойные выступления. Спортсмены привезли восемь золотых, девять серебряных и 13 бронзовых медалей.

Первые места в своих возрастных и весовых категориях заняли Полина Куликова, Руслан Нуралиев, Григорий Баклушин, Всеволод Смотров, Полина Лаврова, Анастасия Бабенко, Иван Старостин и Сергей Ященко.

Также на «Baltic open» состоялись соревнования в дисциплине пара-каратэ — это тот же спорт, адаптированный для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Здесь жители Подмосковные также завоевали медали. Победителями стали Виктория Веденеева и Артем Галкин. На второй ступени пьедестала Антон Сосенков и Егор Рослов. Третье место в своей категории у Екатерины Загорской.

0 0 0 0 0 0