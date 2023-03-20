Подмосковье 20 марта 2023, 15:12 Каратисты из Лобни завоевали на всероссийских соревнованиях 6 путевок на чемпионат мира в Индонезии

Читать 360tv в

Всероссийские соревнования по карате прошли в Лобне с 17 по 19 марта. Участие в спортивном празднике приняли 850 каратистов из 25 регионов страны. В рамках чемпионата России лобненские каратисты завоевали шесть путевок на чемпионат мира в Индонезии.

Сразу несколько крупных соревнований по карате прошли в Лобне: чемпионат России среди взрослых, первенство России среди юношей в возрасте 12-17 лет, всероссийские соревнования для детей в возрасте 10-11 лет, а также соревнования на призы Федерации каратэдо сито-рю Московской области для детей в возрасте восемь-девять лет.

Реклама

Первое место в общекомандном зачете чемпионата России заняла сборная Московской области, завоевав шесть золотых, девять серебряных и семь бронзовых наград. Больше половины медалей в копилку подмосковной команды принесли спортсмены из Лобни, взяв два первых места в дисциплине «ката». Среди мужчин первое место заняло трио: Артемий Сорокин, Иван Стойчев и Тимофей Подплета. Среди женщин — Анастасия Галко, София Соколова и Ксения Астахова.

Реклама

Две команды из Лобни не только завоевали золотые медали чемпионата России, но и заработали право выступить на чемпионате мира в Джакарте, столице Индонезии.

«Соревнования в Лобне — самые представительные за всю историю нашего вида спорта. Никогда ранее не собиралось на чемпионатах России такое количество участников. Чтобы все спортсмены могли побороться за медали, мы впервые проводили соревнования в течение трех дней», — рассказал генеральный секретарь Федерации каратэдо сито-рю России, президент Федерации каратэдо сито-рю Московской области Константин Фатеев.

Он оценил вклад каратистов из Лобни в общекомандную победу сборной Московской области и отметил работу Вениамина Гармаева, который с 2011 года активно развивает в Лобне этот вид спорта.

«В Лобне огромный людской потенциал и много желающих заниматься карате. Очень важно, что на муниципальном уровне оказывают всяческую поддержку развитию нашего вида спорта», — отметил подвижник карате Вениамин Гармаев.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».