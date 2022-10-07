Спортсмены из Лобни выиграли 22 медали на турнире по карате | 360°

Подмосковье 07 октября 2022, 09:36 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Спортсмены из Лобни выиграли 22 медали на турнире по карате

Читать 360tv в

Турнир по карате на кубок Щелкова прошел 1 октября в спорткомплексе «Подмосковье». В нем приняли участие свыше 700 спортсменов со всей России. Представители Лобни завоевали 22 награды, рассказали в Минспорте региона.

За победу на турнире боролись представители Владимирской, Ивановской, Калининградской, Московской, Нижегородской, Тверской и Тульской областей, а также спортсмены из столицы.

Реклама

От Лобни на татами боролись воспитанники «Школы Каратэ Кобудо Тацудзин». Они взяли четыре золотые, три серебряные и 14 бронзовых медалей. Лучший результат показали Ксения Астахова, Евгений Ахметов, Александр Анучин, Милена Быхало, Анастасия Галко и Есения Кремнева.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев попросил Мишустина привлечь малый и средний бизнес к подготовке студентов в колледжах. По его словам, такой шаг особенно важен в период большой работы над импортозамещением, когда предприятия сами создают заказ на подготовку необходимых им кадров.

0 0 0 0 0 0