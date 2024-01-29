Подмосковье 29 января 2024, 19:19 Каратисты из Лобни завоевали 15 золотых медалей на всероссийском турнире Unsplash

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Всероссийские соревнования по карате «Мемориал А. И. Квона» прошли в Липецке. Лобненские спортсмены выступили в составе команды Московской области и внесли значительный вклад в общую копилку сборной.

В турнире приняло участие около 850 спортсменов из 24 регионов России. Соревнования по карате имеют статус всероссийских, что позволяет участникам выполнить спортивные нормативы вплоть до мастера спорта. Всего лобненцы завоевали 15 золотых, 5 серебряных и 14 бронзовых наград.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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