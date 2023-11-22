Подмосковье 22 ноября 2023, 08:08 Каратисты из Лобни выступили на шоу «Дуэль» в Центре гимнастики Ирины Винер Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Воспитанники школы карате из Лобни приняли участие в спортивном шоу «Дуэль» Светланы Хоркиной. Представление прошло в Центре гимнастики Ирины Винер.

Роли артистов смогли примерить на себя ученики лобненской школы «Карате кобудо тацудзин»: Иван Ларин, Павел Кувшинов, Милена Быхало, Есения Кремнева, Артемий Сорокин и Иван Стойчев. Каратисты выступили на одной площадке с известными российскими спортсменами и олимпийцами.

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Это уже не первое шоу знаменитой гимнастки Светланы Хоркиной, участие в котором принимают каратисты из Лобни. Они выступают в роли воинов в эпизоде «Схватка». Режиссер шоу Ирина Сиротина хорошо отзывается о талантах лобненских спортсменов.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Напомним, в городском округе Лобня работает около 20 бюджетных спортивных секций. Также ведется работа по ремонту, реконструкции и строительству объектов физкультуры и спорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов.

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