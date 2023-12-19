Подмосковье 19 декабря 2023, 12:20 Каратисты из Лобни выиграли 9 медалей на соревнованиях в Ленинском округе Unsplash

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Воспитанники школы «Карате кобудо тацудзин» в Лобне приняли участие в открытом первенстве и Кубке Ленинского района по карате. По итогам соревнований спортсмены завоевали три золотые, три серебряные и три бронзовые медали.

Лучшими в своих возрастных категориях стали каратистки Евгения Яковлева, Вероника Шишкова и Мария Сорокина. Второе место в Кумитэ заняли Мария Сорокина и Есения Кремнева, также спортсменки из Лобни выиграли командное серебро. Бронзу получили Кира Березовская, Дахир Гербеков и Анастасия Галко.

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Ранее в Лобне прошли соревнования за кубок России по карате в стиле Сито-рю. Сборная Московской области заняла 1-е место в общекомандном зачете.

Напомним, этой осенью после масштабной реконструкции открыли стадион «Труд» в микрорайоне Красная Поляна в Лобне. Там обустроили беговые дорожки, футбольное поле и спортивную площадку.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали лучшим спортивным регионом России. Церемония награждения победителей прошла в Кремле.

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