Подмосковье 22 января 2024, 11:18 Каратисты из Лобни выиграли 4 медали на всероссийских соревнованиях в Омске Unsplash

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Воспитанники Федерации карате городского округа Лобня выступили на всероссийских соревнованиях «Кубок Прииртышья» в Омске. Они выиграли четыре медали.

Участие в турнире приняли 860 каратистов из 26 регионов России. Спортсмены из Лобни выиграли золотую, две серебряные и бронзовую медали в категории ката. Лучшей стала Александра Кибирева, заняв 1-е место среди девочек восьми-девяти лет. Второе место среди девочек восьми-девяти лет досталось Веронике Шишковой, а среди мальчиков 10-11 лет — Евгению Ахметову. Николай Развалов в этой же категории стал третьим.

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Напомним, сегодня в Лобне работает около 20 бюджетных спортивных секций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий для детей.

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