Подмосковье 09 января 2024, 16:59 Каратисты из Лобни приняли участие в гала-концерте «Мы верим твердо в героев спорта» Unsplash

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Во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоялся концерт с вручением наград победителям первой спортивной премии «Мы верим твердо в героев спорта». Среди участников были и каратисты из школы «Кобудо Тацудзин» в Лобне.

Спортсмены из Лобни показали на сцене высокие профессиональные навыки и хорошую командную работу. Выступление прошло под песню «Ничего не жаль» в исполнении Дениса Майданова.

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Торжественным финалом премии стал гала-концерт, в котором приняли участие звезды отечественной эстрады: Shaman, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Елена Ваенга, Олег Газманов, Валерия, Александр Буйнов, Ирина Дубцова, Юрий Антонов, а также спортсмены Софья Великая, Яна Егорян, Антон и Кирилл Бородачевы, Виталина Колесниченко, Мария Киселева, Светлана Ромашина и другие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

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