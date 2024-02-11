Подмосковье 11 февраля 2024, 14:08 Каратисты из Химок заняли семь призовых мест на Кубке Подмосковья Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Воспитанники карате клуба «Чемпион», расположенного в городском округе Химки завоевавали семь медалей на престижном Кубке Московской области. Состязания, собравшие более 400 спортсменов из 22 городов, прошли в спортивном дворце «Триумф».

В числе победителей — Варвара Кочкинова, которая заняла почетное первое место, укрепив свою позицию среди лучших каратистов региона. На втором месте оказались Матвей Григорьев, Игорь Сулима, Елизавета Семенова, Григорий Шамин и Ксения Фазлы. Третье место достойно заняла Алина Лифенко.

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Эти достижения открыли химкинским спортсменам двери на летнюю юношескую Спартакиаду и Кубок России по карате. Ребята представят свой город и школу на всероссийском уровне.

«В Химках развитие спорта — одно из приоритетных направлений. Реконструкция существующих учреждений физической культуры и спорта, строительство новых объектов — все это делает спорт доступным. Ребят поздравляю с победой и желаю успехов», — прокомментировал депутат городского округа Химки Глеб Демченко.

Это не первый выдающийся успех химкинских каратистов: ранее они уже завоевали семь медалей на Чемпионате Московской области и Открытом соревновании по киокусинкай, опередив почти 500 конкурентов из двадцати городов России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, в конце прошлого года Минспорт России назвал Подмосковье первым регионом по развитию спорта.

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