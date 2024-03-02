Подмосковье 02 марта 2024, 17:45 Каратисты из Химок выиграли девять медалей на международных соревнованиях Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В спорткомплексе «Арена Мытищи» прошел третий фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств международного уровня. По итогам турнира на счету спортсменов из клуба «Чемпион» из Химок целых девять медалей разного достоинства и первое место в командном зачете.

На состязаниях Матвей Григорьев, Игорь Сулима и Вардан Цатурян завоевали золото в своих категориях. Владислав Селиверстов и Менуа Балдрян добавили в копилку команды серебряные награды, а Ксения Фазлы, Елизавета Семенова, Варвара Кочкинова и Самвел Петросян выиграли бронзу.

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«Упорные тренировки и профессионализм тренерского состава позволили нашим ребятам завоевать медали на соревнованиях такого высокого уровня! Искренне поздравляю химчан с заслуженными призовыми местами!», — отметил депутат городского округа Химки Владимир Суслов.

В этом году на фестивале выступили более четырех тысяч участников из 45 регионов России и семи стран мира, включая спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования проходили по 16 дисциплинам.

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