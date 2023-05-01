Подмосковье 01 мая 2023, 09:26 Спортсменка из Балашихи выиграла бронзу на первенстве мира по карате Спортшкола «Орион» г.о. Балашиха

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Анжелика Овчаренко из Подмосковья выиграла бронзу на первенстве мира по кекусинкай-карате. Соревнование прошло в Японии, в нем участвовали свыше 30 человек от 15 до 34 лет.

Как рассказали в Минспорте, спортсменка — воспитанница спортшколы «Орион» в Балашихе. Она поделилась, что много тренировалась и была готова к соревнованиям.

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«Я вышла и сделала то, что мы наработали с сенсеем. Потом объявили, что я вошла во второй круг, он прошел так же легко и быстро. Я даже не поняла, как уже стояла на пьедестале. Сразу позвонила тренеру и родным, чтобы передать радостную новость», — поделилась Анжелика.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.

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