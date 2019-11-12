Уважение к сопернику и особые ритуалы. Каратист из Подмосковья стал призером чемпионата Европы

Педагог из Железнодорожного стал призером чемпионата Европы по каратэ. Учитель физкультуры средней школы №5 завоевал медали континентального турнира. Вместе с ним призером соревнований стал его ученик.

Днем Александр Сурков ведет обычные уроки, а вечером — время тренировок на татами. Каратист показывает драгоценные награды, привезенные из столицы Северной Македонии — города Скопье.

«Вот наши медали, завоеванные кровью и потом, дорогие. И флаг, который я поднимал на пьедестале, чем очень горжусь, потому что впервые представлял Российскую Федерацию на чемпионате Европы», — рассказал призер континентального первенства.

Источник фото: телеканал «360»

Александр Сурков еще не отошел от своей недавней победы на престижном турнире. В турнире, который прошел в Северной Македонии, участвовали спортсмены из 30 стран. Россию представляли около 50 человек. В основном дети. Александр был одним из немногих взрослых. С собой взял своего ученика.

«Я еще лучше стал к нему относиться. Уважать его, когда он занял второе и третье места на чемпионате Европы, когда я сам это своими глазами увидел», — подчеркнул воспитанник Александра Суркова Илья Куршничук.

Источник фото: телеканал «360»

Илья на турнире тоже взял бронзу. Благодарит за это своего наставника. Тренерский стаж Александра — более 25 лет. В Москве и Балашихе преподает два года. Ученики отзываются о нем как о справедливом и заботливом учителе.

Александр родился в Подмосковье, его родители строили Олимпийскую деревню. А потом семья переехала в Киргизию. Там учитель стал чемпионом мира, Европы и пятикратным чемпионом Азии. Тренировал взрослых каратистов. Рассказывает, решил весь свой опыт привезти на родину, хоть и выступать за нее оказалось в два раза тяжелее.

«Я боролся еще и с судьями, выступать за другую страну мне было немного легче, такой предвзятости не было. Я чувствую, что от нас, российских спортсменов, сегодня требуют вдвойне. Но это большой плюс, мы становимся на две головы выше», — подчеркнул Александр.

Источник фото: телеканал «360»

Философия каратэ — самозащита без агрессии к окружающим. Начинается и заканчивается поединок всегда поклоном. Так в бойцах воспитывается уважение к сопернику. Александр любит повторять ученикам: на татами нет ненависти к партнеру. Учитель приводит личный пример, вспоминая выступление на финале Кубка мира.

«Вызывают меня, называют фамилию моего партнера, я собрался, а капы (капа — приспособление для защиты полости рта в контактных видах спорта — прим. ред.) нет. Представляете, подходит мой партнер из Белоруссии, которого я победил в полуфинале, и дает свою капу. Она, конечно, была не очень удобной, но я провел этот бой, выиграл его и стал чемпионом. И это говорит обо всем», — рассказал Александр Сурков.

Спортсмен уверен, побеждать ему помогают и ритуалы. Он не разрешает снимать на камеру свои выступления. А еще носит счастливое кимоно, в котором становился победителем. Оно всегда постирано и выглажено.

«Я всегда содержу в чистоте кимоно, оно не должно быть мятым. Мой тренер говорил, что тренировка начинается с того момента, когда я глажу кимоно. В этот момент я уже думаю о каратэ. Быть в мятом кимоно — это неуважение к сэнсэю, к залу и к партнеру», — подчеркнул Александр Сурков.

Источник фото: телеканал «360»

У Александра четвертый дан — разряд в каратэ. В конце ноября он планирует получить пятый. Но мастер спорта не считает это поводом для гордости — ведь любой черный пояс выцветает и в прямом, и в переносном смысле.

«С годами он становится белым. Он обозначает то, что я ничего не знаю о каратэ. Каждый день я учусь с моими детьми, я занимаюсь, отрабатываю начальные элементы и понимаю, что я ничего еще не умею, хотя чемпион мира», — отметил спортсмен.

За новыми медалями и званиями Александр вместе с учениками поедет на Кубок мира, который впервые пройдет в Рязани с 12 по 15 декабря.