Подмосковные балерины тренируются во время карантина онлайн

Юные балерины из Подмосковья во время карантина тренируются дома, у шведской стенки. Балетная студия транслирует свои занятия онлайн. Конференции доступны любому, что в период пандемии особенно актуально. Подробности — в материале «360».

Девятилетняя Прасковья Гололобова из Красногорска мечтает танцевать в «Дон Кихоте». Сейчас она занимается удаленно, в том числе под руководством артистов Большого театра. Педагоги выходят на связь из столицы. На занятия юная танцовщица наряжается в воздушный фатин. Карантин — карантином, но общая тренировка по расписанию.

По словам артиста Большого театра Егора Симачева, такие занятия открывают «абсолютно безграничные возможности» не только для балерин, но и «для детей с особенностями развития, для инвалидов, для тех, кто не может по каким-то причинам приехать, добраться, найти время».

Мать юной танцовщицы Анна уточнила, что дочь занимается, чтобы не потерять растяжку. Также с помощью онлайн-уроков можно выучить новые движения и вспомнить то, что уже проходили.

При этом по реальному балету Прасковья тоскует. Юная балерина ежегодно участвует в соревнованиях и уже не раз побеждала.

Балериной Прасковья остается даже на карантине. Как? Просто вместо прогулки к холодильнику крутит фуэте. И вы попробуйте.