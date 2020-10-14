По словам Воробьева, стратегическая задача региона — сохранить жизни и достаток людей.

«Мы здесь, конечно, апеллируем и к руководителям предприятий, и к транспортным компаниям. И жестко проверяем наличие масок в общественном транспорте. Вот прямо без остановки этим занимаемся. Мы стараемся разбудить эту ответственность за то, что происходит вокруг нас. Новая жизнь, новые стандарты, новые условия. И карантин — это ужасно», — сказал губернатор.

В разных уголках я встречаюсь с людьми. Они говорят мне: «Все что угодно, только не карантин». Карантин — это беда. И наша задача — все-таки достучаться до каждого Андрей Воробьев губернатор Московской области.

По мнению губернатора, жители должны соблюдать режим безопасности и носить средства индивидуальной защиты.

«Можно сколько угодно запрещать, но если нет контроля, это все пустое дело. Поэтому наше автотранспортное средство не тронется, автобус, в частности, не тронется, если ты зашел без маски, если ты игнорируешь. И эти правила, эти принципы мы внедряем и в торговых центрах», — отметил Воробьев.

При этом в Московской области постараются избежать введения пропускной системы. «Нам не нравится эта идея, мы стараемся ее избежать», — сказал он.

Но, по словам губернатора, для этого необходима помощь жителей.

«Мы стараемся избежать карантина и каких-то радикальных запретов, потому что они ни к чему хорошему, к сожалению, не приводят. И главное — достаток человека, семьи падает», — уточнил Воробьев.

До 1 ноября в Московской области подготовят 15 тысяч коек для заболевших СОVID-19. Такую задачу поставил губернатор региона. Кроме того, во всех муниципалитетах ищут дополнительный медицинский персонал.