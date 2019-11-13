  • Капуста-мутант выросла в Подмосковье. Блогер рассказал, в чем секрет

    13 ноября 2019, 17:36

    Елена Кононова, Ольга Крылова

    Капуста кольраби аномальных размеров выросла в огороде под Талдомом. Наша съемочная группа отправилась собирать урожай. Сколько весит гигантская капуста и как повторить успех?
    Капуста-мутант выросла в Подмосковье. Блогер рассказал, в чем секрет | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Чудо-овощ вырос в саду Светланы Самойловой под Талдомом. Ее капуста кольраби весит целых девять килограммов. Для сравнения Светлана купила капусту такого же сорта в магазине. Овощ оказался совсем не рекордный — не дотянул даже до двух килограммов.

    Хозяйка капусты-переростка выдала секрет нескромного урожая: компост и зола в качестве удобрения. А вообще Светлана выращивает то, что в Подмосковье расти, в принципе, не может. Ее шесть соток — настоящая агролаборатория под открытым небом.

    Капуста-мутант выросла в Подмосковье. Блогер рассказал, в чем секрет | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Чтобы теплолюбивые растения не чахли в нашем климате, Светлана изобретает способы их согреть.

    «Это брюссельская капуста, тоже довольно редкое растение для наших огородов. В начале марта сею в теплицу и получаю крепкую хорошую рассаду», — рассказала Светлана.

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    По образованию девушка вовсе не агроном, а журналист. Но еще в детстве под присмотром мамы, такой же любительницы клумб и грядок, посадила свой первый редис. И с тех пор, как говорится, понеслось.

    Два года назад Светлана Самойлова начала вести блог. Сейчас у нее 57 тысяч подписчиков.

    «Сотни комментариев под каждым видео. И вот женщины от каких комплиментов обычно млеют? — „Какие красивые у тебя глаза“, а тут пишут — „Какая красивая у тебя пихта!“ Лучшая похвала для меня, лучший комплимент», — сказала девушка.

    Еще больше комплиментов Светлана планирует получить в следующем сезоне — ожидается рекордный урожай дынь и богатырских арбузов. А пока с фантастическим урожаем кольраби можно перебираться в город, на зимовку.