Капсулы времени заложили в основание новых школ в Балашихе

Послания для потомков в специальных капсулах заложили в основание будущей школы в ЖК «Леоновский парк» в Балашихе. Капсулу с посланием поместили в бетонный блок и залили смесью. В герметичном контейнере письмо сможет храниться десятилетиями.

Мероприятие провели на площадке у дома № 4 на улице Соловьева. В 2023 году здесь завершат строительство школы на 275 мест в рамках федерального проекта «Современная школа».

В торжественной церемонии по видеосвязи участвовал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Дети — это наше настоящее и наше будущее. Мы продолжаем строить школы, так как количество учеников увеличивается ежегодно — в предстоящем учебном году за парты сядут более одного миллиона школьников. Всего в Подмосковье сегодня будет заложено 20 капсул», — сказал губернатор.

«Андрей Юрьевич, хотел бы поблагодарить за этот проект, за президентский проект по строительству школ. Для нашего города он особенно важен. Позволяет системно решать вопрос с наличием второй смены. За последние 5 лет в городе построено 9 новых школ», — обратился к губернатору глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Он также отметил, что решать проблему обучения во вторую смену необходимо для комфорта детей.

В этот же день еще одну капсулу заложили в основание будущей школы в ЖК «Пехра». Здесь начинается строительство учебного заведения на 1500 мест. Свои двери школа откроет 1 сентября 2024 года. В микрорайоне сейчас работает начальная школа № 28. Поэтому в новой школе будут учиться дети с пятого по 11 класс. Пока они посещают школы близлежащих микрорайонов.

Школы в Подмосковье строятся по новым стандартам. Широкие рекреации и коридоры, большие спортивные залы, в раздевалках у каждого учащегося есть свой шкафчик, предусмотрены также зоны ожидания для родителей.

В один день в Подмосковье заложили капсулы в 20 строящихся школ.