Капсулы с землей из Брестской крепости доставили в Рузу

В Рузу передали несколько капсул с землей из Брестской крепости. Городской округ посетили участники бронепробега «Дорога Мужества».

Акцию, приуроченную к 80-летию Смоленского сражения, организовали члены Военно-технического общества. Эта организация изучает историю военной техники. Участники бронепробега уже преодолели 1200 километров.

«Пятый бронепробег проходит у нас по маршруту Москва — Ржев — Вязьма — Смоленск — Людиново — Петрищево. Основная цель — сохранение исторической памяти, поддержка военнослужащих, выполняющих спецоперацию на Украине», — рассказал руководитель МОО «Военно-техническое общество» Алексей Мигалин.

Одну капсулу вручили первому заместителю главы администрации Юрию Пеняеву. Еще две капсулы передали в музейный комплекс «Зоя» и организации ветеранов «Боевое братство». Участники акции возложили цветы к мемориалу на месте казни Космодемьянской.