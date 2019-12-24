Капсулы с камерами помогут врачам Подмосковья диагностировать болезни кишечника

С помощью капсул подмосковные врачи теперь могут диагностировать болезни тонкого кишечника. Капсула оборудована камерой и передатчиком. Пациент глотает ее, после чего на него надевают специальный пояс.

Современная технология позволяет безболезненно обследовать тонкий кишечник.

Источник фото: телеканал «360»

«После того, как мы снимем ребенка — мы вставляем вот в этот аппарат, здесь все высвечивается на экране. Вот на экране мы видим, как мы снимаем капсулу, это помещение, ребенок глотает, и мы уже видим, что запись идет в желудке», — сказала Асият Шагманова, врач-эндоскопист.

Исследование длится от 4 до 12 часов. После чего капсула выходит естественным путем. Во время обследования пациенту запрещено есть. Нужно, как можно больше, двигаться.

«Такой отдел пищеварительного тракта, который не фиксируется — ни сверху при гастроскопии, ни снизу — при ректоскопии. Это тонкая кишка. И как раз эта капсула позволяет увидеть те отделы, которые у нас при других исследованиях увидеть нет возможности. До этого делали колоноскопию. Но это более травматично. Это под общим наркозом», — сказала Фидан Джумаева, врач-гастроэнтеролог.

Любой пациент может получить услугу бесплатно по предъявлению медицинского полиса, если есть показания врача.