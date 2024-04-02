Подмосковье 02 апреля 2024, 14:59 Капсулу времени заложили в фундамент новой школы в ЖК «Рублевский квартал» в Одинцове пресс-служба администрации городского округа Одинцово

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Глава городского округа Одинцово Андрей Иванов и Александр Канивец из компании «Самолет» вместе с жителями заложили капсулу времени в фундамент будущей школы в жилом комплексе «Рублевский Квартал». В капсуле оставили послание для будущих поколений

Новое учебное заведение сможет принять до 1100 учеников. Открытие учебного заведения запланировано на 1 сентября 2025 года.

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Площадь четырехэтажного здания школы составит более 13 тысяч квадратных метров. В нем разместится 44 класса. В учебном заведении предусмотрены универсальные и специализированные кабинеты для старших классов, отдельные помещения для младших классов и групп продленного дня, а также мастерские для творческих занятий.

«Это будет большое, просторное, комфортное, безопасное учебное заведение. Уверен, что оно станет гордостью для нас», — сказал глава Одинцова Андрей Иванов.

Как добавил представитель группы компаний «Самолет» Александр Канивец, которая занимается строительством школы, в учебном заведении будет все необходимое для того, чтобы сделать процесс обучения для детей комфортным и интересным.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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