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    15 апреля 2021, 21:13

    Капсулу времени заложили в фундамент новой поликлиники в Коломне

    Анастасия Максимовских, Анастасия Соловьева

    Капсулу времени в фундамент новой поликлиники в Коломне заложил глава округа Денис Лебедев. Ее построят в микрорайоне Подлипки. Принимать в медучреждении будут детей и взрослых, поликлиника рассчитана на 600 посещений в смену.

    Капсулу времени заложили в фундамент новой поликлиники в Коломне | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    «Эта поликлиника даст возможность нам открыть новые помещения, и самое главное — губернатором Андреем Воробьевым было принято решение, что это будет и самое современное оборудование. Это все вышло в отыгранный контракт, по которому вышел подрядчик, и сейчас остается за подрядчиком четкое выполнение того графика работ, который есть на сегодняшний день», — сказал глава г. о. Коломна Денис Лебедев.

    Капсулу времени заложили в фундамент новой поликлиники в Коломне | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Четырехэтажное здание разместится на площади почти 4500 квадратных метров. Важно, что пациентам больше не придется ездить в другие больницы округа и ждать результатов. Рентген, узи и другими аппаратами для диагностики оснастят кабинеты больницы.

    Капсулу времени заложили в фундамент новой поликлиники в Коломне | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    «Чем хороша будет эта поликлиника — она будет сделана по современным представлениям, технологиям с зонами отдыха, с открытой регистратурой, со световыми помещениями, с удобными кабинетами для приема, то есть в первую очередь — это забота о пациентах», — отметил главный врач Коломенской ЦРБ Олег Митин.

    Капсулу времени заложили в фундамент новой поликлиники в Коломне | Изображение 4

    Строительство поликлиники стало возможным благодаря региональному проекту «Здравоохранение Подмосковья». Медучреждение будет обслуживать центральную и старую части города, а также ближайшие сельские населенные пункты. Всего в общей сложности — 50 тысяч человек. На возведение здания и оборудование выделили 1 миллиард 700 миллионов рублей.

    Капсулу времени заложили в фундамент новой поликлиники в Коломне | Изображение 5Источник фото: телеканал «360»

    «Она будет очень удобная, многофункциональная, будет и диагностический центр. Здесь будут применены все современные технологии», — подчеркнул гендиректор ГКУ МО «Дирекция заказчика капитального строительства» Никита Никулин.

    Завершится строительство поликлиники в 3-м квартале 2022 года. Для удобства жителей рядом с больницей оборудуют остановку общественного транспорта.