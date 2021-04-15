Капсулу времени заложили в фундамент новой поликлиники в Коломне

Капсулу времени в фундамент новой поликлиники в Коломне заложил глава округа Денис Лебедев. Ее построят в микрорайоне Подлипки. Принимать в медучреждении будут детей и взрослых, поликлиника рассчитана на 600 посещений в смену.

Источник фото: телеканал «360»

«Эта поликлиника даст возможность нам открыть новые помещения, и самое главное — губернатором Андреем Воробьевым было принято решение, что это будет и самое современное оборудование. Это все вышло в отыгранный контракт, по которому вышел подрядчик, и сейчас остается за подрядчиком четкое выполнение того графика работ, который есть на сегодняшний день», — сказал глава г. о. Коломна Денис Лебедев.

Источник фото: телеканал «360»

Четырехэтажное здание разместится на площади почти 4500 квадратных метров. Важно, что пациентам больше не придется ездить в другие больницы округа и ждать результатов. Рентген, узи и другими аппаратами для диагностики оснастят кабинеты больницы.

Источник фото: телеканал «360»

«Чем хороша будет эта поликлиника — она будет сделана по современным представлениям, технологиям с зонами отдыха, с открытой регистратурой, со световыми помещениями, с удобными кабинетами для приема, то есть в первую очередь — это забота о пациентах», — отметил главный врач Коломенской ЦРБ Олег Митин.

Строительство поликлиники стало возможным благодаря региональному проекту «Здравоохранение Подмосковья». Медучреждение будет обслуживать центральную и старую части города, а также ближайшие сельские населенные пункты. Всего в общей сложности — 50 тысяч человек. На возведение здания и оборудование выделили 1 миллиард 700 миллионов рублей.

Источник фото: телеканал «360»

«Она будет очень удобная, многофункциональная, будет и диагностический центр. Здесь будут применены все современные технологии», — подчеркнул гендиректор ГКУ МО «Дирекция заказчика капитального строительства» Никита Никулин.

Завершится строительство поликлиники в 3-м квартале 2022 года. Для удобства жителей рядом с больницей оборудуют остановку общественного транспорта.