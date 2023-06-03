Подмосковье 03 июня 2023, 12:28 Капсулу времени заложили в фундамент детского сада и школы 1 июня в Мытищах

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В День защиты детей в Мытищах заложили Капсулу времени в фундамент детского сада и школы. В церемонии поучаствовали пятилетний Иван и его сестра Ксения.

«Когда я вырасту, я хочу стать строителем, строить дома, садики, школы», — рассказали дети.

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К концу 2024 года в Мытищах построят детский сад на 260 мест.

«Сегодня мы начинаем строительство нового детского сада в новом микрорайоне Новое Медведково. Это не первый детский сад и не последний детский сад, но сад, который ждут абсолютно все наши родители», — сообщила глава округе Юлия Купецкая.

Детский сад на проспекте Астрахова не только разгрузит соседние учреждения, но и обеспечит места жителям новых домов по соседству. Такой же старт строительства в первый день лета дали и школе возле Угольной улицы.

«Школа будет современная, комфортная, с многофункциональным амфитеатром. И мы очень надеемся, что нашим будущим жителям, детям будет приятно здесь учиться и воспитываться», — сообщила гендиректор ООО «СЗ „Самолет-Мытищи“ Нина Федулова.

После постройки школа откроет свои двери для более тысячи учеников. Всего в ближайшие два года в Мытищах планируют открыть восемь новых образовательных учреждений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поддержал школьников в сезон ЕГЭ и пожелал им успехов.

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