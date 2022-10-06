Строительство школы на 1650 мест в Мытищах начали с закладки капсулы времени для потомков | 360°

Подмосковье 06 октября 2022, 20:50 Поделиться Telegram

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Viber Строительство школы на 1650 мест в Мытищах начали с закладки капсулы времени для потомков

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В Мытищах дали старт строительству новой школы на 1650 мест, написала в своем Telegram-канале глава городского округа Юлия Купецкая. В торжественной церемонии закладки капсулы времени приняли участие дети, родители и учителя.

По словам главы городского округа, строительство удалось начать в намеченные сроки.

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«Закрепили торжественность момента церемонией закладки капсулы времени — доброй традицией, которая поддерживается на протяжении не одного десятка лет», — рассказала Юлия Купецкая. Она отметила, что взяла на контроль строительные работы. Школу смогут построить качественно и быстро. Уже 1 сентября 2024 года она должна открыть свои двери, добавила глава.

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Telegram-канал главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой Telegram-канал главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой Telegram-канал главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой Telegram-канал главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой Telegram-канал главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой Telegram-канал главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой Telegram-канал главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой

Стартом строительства школы в микрорайоне 16 сделали закладку капсулы времени. В ней добрые пожелания детям будущего. Ее поместили в специальные блоки и замуровали раствором. Мастерком поработали взрослые и дети. Совсем скоро рядом появится новое здание с комфортными светлыми классами, с новой компьютерной техникой и просторными лабораториями, подчеркнула Купецкая.

В Ленинском городском округе построят школу на 1675 детей. Она появится в деревне Сапроново.

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