Капсулу времени заложили на старте строительства школы в Балашихе

В Балашихе начали строительство школы на 1100 мест в микрорайоне Ольгино. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава городского округа Сергей Юров заложили капсулу времени на месте стройки.

Источник фото: Евгений Дудин

В торжественной церемонии также приняли участие будущая первоклассница Дарья Пенкина и пятиклассник Егор Хромов, который в 2019 году помогал забетонировать послание потомкам на строительной площадке школы на 1100 мест в микрорайоне Первомайский.

26 августа в Подмосковье единовременно заложили сразу 25 школ. Одной из них стала школа в Ольгине. Старт строительству дал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Все учреждения возведут в рамках президентского проекта «Современная школа».

«В микрорайоне Ольгино закладывается школа на 1100 мест. За последние годы построено пять новых школ, две пристройки и 13 детских садов. Этот вопрос держится на контроле. Все делается для того, чтобы ликвидировать вторую смену и создать места в наших дошкольных учреждениях», — сказал Игорь Брынцалов.

Источник фото: Евгений Дудин

Школу в микрорайоне Ольгино строят на месте бывшего госпиталя КГБ, который снесли в 2018 году. На площади в 17 тысяч квадратных метров разместятся учебные классы, лаборатории, мастерские, помещения для групп продленного дня, два спортивных и актовый залы, библиотека с медиатекой, столовая с пищеблоком, административные кабинеты. Завершить строительство школы планируют до конца 2022 года.

«На строительство этой школы нам дано 18 месяцев. Приложим все усилия, чтобы уложиться в сроки. Два года назад мы точно также закладывали в Балашихе три учебных заведения. Одно из них уже работает, еще два мы торжественно откроем 1 сентября», — отметил Сергей Юров.

Источник фото: Евгений Дудин

По президентскому проекту «Современная школа» в Балашихе возвели уже три образовательных учреждения: школу на 1100 мест в микрорайоне Первомайский и две пристройки: на 600 мест к школе № 8 в микрорайоне Кучино и на 400 мест к школе № 30 в микрорайоне Авиаторов. Они вошли в число 50 учреждений, которые одновременно заложили в Подмосковье в 2019 году.