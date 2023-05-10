Подмосковье 10 мая 2023, 15:28 Капсулу времени заложили на месте будущего сквера в Рупасовском переулке в Мытищах

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Капсулу времени заложили перед началом строительства нового сквера в Мытищах. Он появится в Рупасовском переулке и будет посвящен 100-летию Центрального научно-исследовательского испытательного института.

Участие в закладке капсулы времени приняли юнармейцы, ветераны и сотрудники института.

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«Я уверена, что это оценят наши жители. Уже осенью мы сможем встретить новый обновленный сквер, который сегодня вместе с вами мы начинаем благоустраивать», — сказала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

В благоустроенном сквере появится экспозиция военной техники. Все работы завершат осенью.

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