10 мая 2023, 15:28
Капсулу времени заложили на месте будущего сквера в Рупасовском переулке в Мытищах
Капсулу времени заложили перед началом строительства нового сквера в Мытищах. Он появится в Рупасовском переулке и будет посвящен 100-летию Центрального научно-исследовательского испытательного института.
Участие в закладке капсулы времени приняли юнармейцы, ветераны и сотрудники института.
Реклама
«Я уверена, что это оценят наши жители. Уже осенью мы сможем встретить новый обновленный сквер, который сегодня вместе с вами мы начинаем благоустраивать», — сказала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.
В благоустроенном сквере появится экспозиция военной техники. Все работы завершат осенью.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Мытищи
Реклама
Реклама