Капсулу времени в основание нового детского сада заложили в Красногорске

Капсулу времени с посланием заложили в фундамент нового детского сада в Красногорске. Его строят в жилом комплексе «Большое Путилково».

Детский сад примет 250 воспитанников. Построит его группа компаний «Самолет», уточнила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

В дошкольном центре сформируют 11 групп детей в возрасте от двух до семи лет. Внутри обустроят игровые комнаты, буфет, спальни, актовый и спортивный залы, помещения для врача, логопеда и психолога.

Строительство социальной инфраструктуры в „Большое Путилкове“ идет в хорошем темпе Инна Федотова.

Внутренний дворик комплексно благоустроят и озеленят. У каждой группы появится прогулочная площадка с игровым оборудованием.

На территории детского сада сделают спортивный блок. Там установят спортивные площадки для младших и старших групп.

«На территории жилого комплекса уже открыт детский сад на 250 мест, строится школа на 1250 учеников и еще один детский сад на 250 мест», — сообщила Инна Федотова.

Всего на территории ЖК «Большое Путилково» появится 10 детских садов — это даст 2,5 тысячи мест для воспитанников.

Строят четыре школы, где в общей сложности создадут пять тысяч мест для учеников. Также откроют поликлинику, врачи которой смогут принимать 660 пациентов в смену.

Возведут спортивный центр с бассейном и футбольным тренировочным полем, подстанцию скорой помощи.