Подмосковье 11 января 2023, 08:19 Капсулу времени извлекли в поселке Летний Отдых в Одинцовском округе

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Капсулу времени извлекли в поселке Летний Отдых в Одинцовском округе в день 100-летия образования СССР. Послание потомкам от молодежи 70-х полвека хранилось за памятной плитой в Захаровском сельском доме культуры.

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Бронзовую капсулу извлекли бывшие комсомольцы Виктор Поляков и Мария Мотылева, участвовавшие в ее закладке. Письмо из прошлого века передали учащимся Захаровской школы.

Помимо обращения к молодежи, в капсуле находились три рапорта и вымпел. Теперь новому поколению предстоит составить свое послание потомкам. Прочесть его смогут ученики Захаровской школы в 2073 году. Заложение новой капсулы продолжит традицию. Конкурс на лучшее письмо в будущее начнется в июне этого года.

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