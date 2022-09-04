Подмосковье 04 сентября 2022, 00:15 Поделиться Telegram

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Viber Капсулу в знак строительства новых спортивных объектов заложили в Домодедове

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Капсулу заложили в городском округе Домодедово в знак начала строительства двух крупных спортивных объектов. В ближайшие годы для местных жителей откроют физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком и крытый футбольный манеж.

«По поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева сразу два новых спортивных объекта появятся в г. о. Домодедово в конце 2023 года. Их открытие значительно улучшит спортивную инфраструктуру для занятий зимними видами спорта, позволит расширить возможности развития хоккейной Академии Вячеслава Фетисова, любительского и профессионального хоккея и футбола в округе», –отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

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Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком появится в микрорайоне Северный. Площадь двухэтажного здания составит 3,7 тысячи квадратных метров. Комплекс будет универсальным, так как в нем можно будет не только заниматься хоккеем или фигурным катанием, но и просто приходить покататься на коньках.

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На первом этаже будет ледовая арена с балконом для зрителей и со сборно-стационарной трибуной на 228 человек. Также предусмотрены спортивный зал для занятий общефизической подготовкой, кафетерий с обеденным залом, помещения для сушки инвентаря, заточки коньков, медицинский пункт, гараж для снегоуборочной машины. На втором этаже построят зал технической подготовки хоккеистов с инвентарной комнатой, раздевалки и административные помещения.

«Спорт — это и постановка цели, и дружба. Это сегодня часть культуры города Домодедово. Конечно же, мы будем рады вкладывать все наши знания. Отдельно хочется поблагодарить губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Для нас очень важная задача — строить как можно больше спортивных комплексов, чтобы спорт развивался», — отметил депутат Госдумы Вячеслав Фетисов на церемонии закладки капсулы.

Крытый футбольный манеж станет полноценным дополнением для учебно-тренировочных занятий местных футбольных команд. На прилегающей территории появятся площадки для отдыха посетителей, парковочные пространства, в том числе и для маломобильных групп населения, парковочные места для автобусов, велопарковки и озеленение.

Возведение ФОКа и манежа запланировано в госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры» при государственной поддержке в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».

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