Капсулу с посланием потомкам заложили в фундамент новой школы в Мытищах | 360°

Подмосковье 05 октября 2022, 16:25 Поделиться Telegram

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Viber Капсулу с посланием потомкам заложили в фундамент новой школы в Мытищах

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Капсулу времени заложили в фундамент новой школы в Мытищах. Ее построят в ЖК «Ярославский» за внебюджетные средства.

В церемонии участвовали первый замглавы Минжилполитики Людмила Ращепкина, глава округа Юлия Купецкая и замруководителя дирекции группы «ПИК» по Подмосковья Николай Екимов.

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Людмила Ращепкина отметила, что строительство жилья невозможно без социальной инфраструктуры, поэтому новые ЖК стараются обеспечить всем необходимым.

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«Сегодня здесь в Мытищах в ЖК „Ярославский“ мы закладываем капсулу с посланием потомкам в фундамент школы, в которой после завершения строительства будут учиться 1650 детей. Давайте пожелаем строителям легкой работы и договоримся встретиться на открытии школы!» — сказала она.

Площадь школы составит 22 тысячи квадратных метров. В ней обустроят 66 учебных классов и предметные кабинеты. Ее оборудуют современной техникой, внутри сделают актовый зал, библиотеку с читальными зонами, столовую и помещения для занятий спортом.

В ЖК «Ярославский» ранее уже открыли четыре детских сада и две школы. В будущем появится еще одно учреждение для малышей и поликлиника.

Ранее губернатор Андрей Воробьев попросил Мишустина привлечь малый и средний бизнес к подготовке студентов в колледжах. По его словам, такой шаг особенно важен в период большой работы над импортозамещением, когда предприятия сами создают заказ на подготовку необходимых им кадров.

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