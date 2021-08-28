Капсулу под строительство новой котельной заложили в Щелкове

В Щелкове состоялась закладка капсулы под строительство новой котельной. Этого события жители микрорайона Бахчиванджи ждали не один год. В поселке были сбои теплоснабжения из-за износа оборудования. В ветхом состоянии были и котельная, и трубы.

«Это вопрос длиною в восемь лет. На самом деле три года уже жители не просто стали хотеть эту котельную, они стали в ней конкретно нуждаться. Потому что три последних года люди конкретно с той стороны, за школой, они мерзнут. Они сидят на электрическом обогревании. Дети болеют, старики болеют. Это жизненно важный вопрос», — сказал местный житель Дмитрий Бурлака.

Много лет капитальных вложений в инженерную инфраструктуру Бахчиванджи не было, проводился только точечный ремонт. Новая котельная спасет ситуацию.

«Данная котельная будет 25,4 Мвт, она обеспечит только микрорайон Бахчиванджи, улица Беляева. Это 55 многоквартирных домов и четыре социальных объекта. Она необходима, чтобы уйти от двух источников теплоснабжения, которые находятся в ведомстве Минобороны и Роскосмоса. В связи с многозначительными сбоями в зимний период принято решение о начале строительства в этом году», — рассказал начальник управления ЖКХ администрации Щелкова Аркадий Собенников.

На торжественной церемонии закладки капсулы под строительство новой котельной собрались жители поселка. А глава городского округа Щелкова Андрей Булгаков поздравил их с этим событием.

«Продолжать развивать Бахчиванджи мы будем на самом высоком уровне. И этот микрорайон достоин того, чтобы о нем знали, видели, чувствовали и развивали. По крайней мере, я со своей командой по поручению губернатора это буду делать однозначно», — сказал Андрей Булгаков.

Также разрабатывается проект реконструкции тепловых трасс с учетом подключения к новой котельной. Ее обещают ввести в эксплуатацию в 2022 году.