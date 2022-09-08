Капсулу времени заложили в основание детского сада в Котельниках | 360°

Подмосковье 08 сентября 2022, 19:57 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Капсулу времени заложили в основание детского сада в Котельниках

Читать 360tv в

Микрорайон Парковый в Котельниках развивается динамично. Здесь строятся новые дома, а совсем скоро откроется еще один детский сад.

Реклама

Детский сад трехэтажный, проектной мощностью 350 мест. Точно такой же садик стоит по соседству. Кроме групп в дошкольном учреждении проектом предусмотрены спортивный и актовый залы, кабинеты для дополнительных занятий, пищеблок и медицинский кабинет. В микрорайоне также построят современную школу. Она станет одной из самых больших в Котельниках. Образовательное учреждение сможет принять 2000 учеников.

«Данная стройка — это дошкольное учреждение на 350 мест, которое сегодня стартует еще интенсивнее в связи с заложением капсулы. На данный момент ведется работа по устройству котлована, а также по устройству фундамента башенного крана. Дальше мы планируем монолитный каркас», — рассказал директор проектов МСУ1 Борис Минаев.

0 0 0 0 0 0