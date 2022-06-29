Капремонт в 32 домах Павловского Посада проведут в 2022 году

В 2022 году на региональную программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов городского округа Павловский Посад выделили 229 миллионов рублей.

Отремонтировать планируется 32 многоквартирных дома. В том числе отремонтируют кровли в шести домах, фасады в семи домах, инженерные системы в шести домах, заменят четыре лифта в двух домах. К сегодняшнему дню работы проведены уже в восьми многоквартирных домах.

«В Московской области реализуется самая значительная программа в Российской Федерации по капитальному ремонту, в нее включено более 44 тысяч многоквартирных домов. Планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года. В ходе реализации программы капитального ремонта Московской области с 2014 года произведен капитальный ремонт 15,2 тысячи домов. Улучшены жилищные условия более двух миллионов жителей области», — рассказал министр регионального МинЖКХ Антон Велиховский.

На территории Московской области в 2021 году капитально отремонтировали 2500 многоквартирных домов. На 2022 год в Подмосковье запланирован ремонт 3757 домов.

«В рамках трехлетнего плана будет проведен ремонт порядка восьми тысяч домов. Срок окончания действия договоров — 30 декабря 2022 года», — сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Адресную программу ремонта многоквартирных домов Московской области на 2022 год можно найти на интерактивной карте, размещенной на сайте Фонда капитального ремонта Подмосковья.