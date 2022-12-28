Подмосковье 28 декабря 2022, 15:01 Капремонт взрослой поликлиники № 2 на улице Лавочкина завершился в Химках

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В городском округе Химки завершился капитальный ремонт взрослой поликлиники № 2 на улице Лавочкина. Медучреждение обслуживает порядка 43 тысяч человек. Первых пациентов примут уже в январе.

В рамках обновления в здании отремонтировали фасад, кровлю, провели внутренние отделочные работы, заменили коммуникации, окна и сантехнику. В поликлинике появились новая мебель и оборудование, в том числе рентгенаппарат. На проведение работ было направлено более 350 миллионов рублей.

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«Здание поликлиники было построено еще в 1974 году, а последний ремонт в нем проводился более 15 лет назад. Благодаря проведенным работам, нам удалось создать в поликлинике условия, отвечающие всем современным требованиям», — сказал главный врач Химкинской областной больницы Владислав Мирзонов.

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На время проведения ремонта прием пациентов не прекращался и осуществлялся в медучреждении на улице Строителей. В обновленном здании будут работать 15 терапевтов, а также 36 узкопрофильных специалистов — хирурги неврологи, офтальмологи, эндокринологи и другие.

В текущем году в Московской области проходила реализация программы по срочному ремонту медучреждений «Гнилые зубы». Губернатор Андрей Воробьев отметил, что в ее рамках в регионе преобразят все старые клиники.

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