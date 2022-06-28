Капремонт Введенской школы в Одинцове завершат к концу августа

Капитальный ремонт в Введенской СОШ № 3 стартовал в начале мая.

Работы на объекте идут полным ходом. Строители провели демонтаж конструкций кровли, сейчас работают над заменой инженерных сетей. Проинспектировать ход ремонта, а также пообщаться с жителями приехал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

«Мы поэтому и бываем здесь каждый день и увеличиваем количество людей. Чтобы 1 сентября пошел учебный процесс. У нас вот такая задача. Это федеральный проект, поэтому мы не можем подвести ни губернатора, ни федеральный центр», — отметил Андрей Иванов.

На сегодняшний день объект готов на 25%. Работы ведут в две смены. В ближайшее время добавят третью смену, чтобы успеть завершить ремонт в срок. Для этого на площадке увеличат количество рабочих

«Сейчас здесь идет подготовка и стяжка полов, штукатурные работы, прокладка инженерных коммуникаций, сантехники, электрики, слаботочных систем. Также ведутся работы по обустройству отмостки, кровли и подготовительные процессы по фасаду. Буквально на наших глазах прибыло усиление — еще несколько десятков рабочих, которых мы ставим на комплекс работ по спортивному залу и пищеблоку», — рассказал исполнительный директор генерального подрядчика Павел Синицын.